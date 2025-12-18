Тарпищев объяснил, в чём видит причину попадания Александровой в топ-10 после 30 лет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, в чём, по его мнению, заключается причина того, что Екатерина Александрова смогла попасть в мировой топ-10 в 31 год, при этом став первой россиянкой, попавшей в десятку лучших в возрасте после 30 лет. Он отметил, что весомую роль в этом достижении сыграл тренер теннисистки Игорь Андреев.

Александрова завершила сезон на 10-й строчке рейтинга WTA.

— Екатерина Александрова стала первой российской теннисисткой, которая пробилась в десятку сильнейших в возрасте за 30 лет. С чем вы это связываете?

— Со сменой рабочего режима, а также хорошей совместимостью Екатерины с Игорем Андреевым, который сотрудничает с ней примерно год. До этого с Александровой пробовал работать Дмитрий Турсунов, но она, мне кажется, испугалась кардинальной смены установок, на которых он настаивал. А у Андреева иной, более мягкий подход. Он лояльный, гибкий, выдержанный, учит Александрову справляться с волнением, которое раньше ей часто мешало. В конечном счёте Андреев добился того, что очень опытная спортсменка поверила ему и одновременно стала больше верить в себя.

— Александрова не первая теннисистка, с которой Андреев добивается хорошего результата. В нём и во время карьеры игрока просматривались тренерские задатки?

— Отчасти. Поэтому семь лет назад я и предложил назначить Андреева капитаном сборной, где он работал в связке с Игорем Куницыным. Позже, в 2021 году, команда с их помощью выиграла для страны Кубок Билли Джин Кинг. С Андреевым всплеск в результатах был и у Анастасии Потаповой, и у Дианы Шнайдер. Он на правильном пути, — приводит слова Тарпищева «Коммерсантъ».