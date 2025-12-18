«Отношения в мире тенниса сложны». Тони Надаль — о работе Алькараса и Ферреро

Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль высказался о завершении сотрудничества шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и его тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

«Отношения в мире тенниса сложны, потому что тот, кто платит, то есть игрок, обычно делает это, чтобы слышать то, что хочет. Для меня было легко говорить своему игроку (Рафаэлю Надалю. — Прим. «Чемпионата») вещи, которые ему не нравилось слышать, потому что это было иначе — это был мой племянник, у меня с ним были другие отношения», — приводит слова Надаля Eurosport.es.

Алькарас и Ферреро работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.