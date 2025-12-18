«Он более уязвим». Тарпищев — о соперничестве Алькараса и Синнера

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о принципиальном соперничестве первой и второй ракеток мира испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, подчеркнув, что противостояние теннисистов отличается стабильностью.

— В мужском теннисе второй год подряд доминируют Карлос Алькарас и Янник Синнер, снова поделившие между собой титулы на мэйджорах. В их соперничестве появились какие-то нюансы, которые не просматривались раньше?

— Я бы подчеркнул стабильность. Эти два мастера высочайшего уровня разыграли между собой практически все главные титулы и далеко оторвались от остальных. Алькарас заслуженно стал первым, но я всё равно считаю, что по сравнению с Синнером он более уязвим.

Когда испанец входит в раж, его практически не остановить. В то же время у него чаще и быстрее происходит переключение нервной системы, а на этом можно играть. Взять хотя бы финал «Ролан Гаррос», в котором Синнер упустил победу с тройного матчбола. Убеждён, что если бы итальянец вовремя взял пару медицинских тайм-аутов, то сбил бы кураж соперника и стал победителем, — приводит слова Тарпищева «Коммерсантъ».