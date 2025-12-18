Скидки
«Не вижу смысла Новаку стремиться к Олимпиаде». Петрова — о перспективах Джоковича

«Не вижу смысла Новаку стремиться к Олимпиаде». Петрова — о перспективах Джоковича
Комментарии

Экс третья ракетка мира в паре и одиночке Надежда Петрова ответила, какова вероятность того, что Новак Джокович завершит карьеру уже в следующем году.

«Следующая Олимпиада ещё очень далеко. К тому же он завоевал золото, смысла ему стремиться к следующей Олимпиаде я не вижу. В этом сезоне у него были великолепные матчи, выигранный титул, но всё же он уступал физически лидерам мужского тенниса – Алькарасу и Синнеру. А с каждым годом будет всё сложнее и сложнее.
Было бы здорово, если он наконец-то в следующем году каким-то чудом, может быть, возьмёт ещё дополнительный «Большой шлем» и на красивой ноте завершит свою карьеру. Но, опять же, Новак – большой фанат этого вида спорта. И только ему известно, как долго он сможет ещё играть», — рассказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Надеждой выйдет на нашем сайте сегодня в 16:00.

