Надежда Петрова назвала российского игрока с наибольшими шансами на возвращение в топ-10

Бронзовый призёр Олимпиады в парном разряде Надежда Петрова рассказала, у кого из российских теннисистов больше шансов вернуться в топ-10 рейтинга ATP в следующем году.

«Тут объективный ответ для меня – это Даня Медведев. Потому что сейчас другие наши ребята будто исчерпали свой лимит и заметно отличаются от Дани. Всё-таки он знает, что нужно для того, чтобы вернуться в десятку. Знает, как работать, какой должен быть режим. И с правильным настроем и работой он опять может подняться и ещё порадовать нас хорошим теннисом.

Про Андрея Рублёва сложно говорить. Может, он будет на подступах к десятке, будут у него периодически хорошие победы, но всё-таки в этом году его уже многие стали обыгрывать.

А у Карена Хачанова всё, конечно, зависит от игровой стабильности из турнира в турнир и здоровья. Если нет травм, то он может выкладываться и показывать хорошую игру», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Надеждой Петровой уже вышла на нашем сайте.