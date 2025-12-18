Скидки
«Хулиган на корте, девчонки бегали». Петрова поделилась воспоминаниями о молодом Сафине

Финалистка двух турниров «Большого шлема» в паре Надежда Петрова поделилась мнением о дуэте Андрея Рублёва и Марата Сафина.

«Мне это сотрудничество очень нравится. Марат может помочь Андрею и по игре, и по психологии. Да и вообще, немного разрядить обстановку, снять напряжение с Андрея.

А про байки… Не могу ничего сказать. Он всегда добр, улыбчив, в хорошем настроении, немножко такой хулиган на корте. Очень любила смотреть его матчи. Был лицом мужского тенниса, за которым, конечно, девчонки бегали. Очень видный парень», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Надеждой Петровой читайте на нашем сайте.

