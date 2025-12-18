Скидки
Теннис

Дино Прижмич — Юстин Энгель, результат матча 18 декабря, счёт 3:1, групповой этап молодёжного Итогового турнира ATP

Дино Прижмич обыграл Юстина Энгеля в матче группового этапа молодёжного Итогового турнира
Комментарии

128-я ракетка мира хорватский теннисист Дино Прижмич обыграл немца Юстина Энгеля (187-й в рейтинге) в матче Красной группы на молодёжном Итоговом турнире ATP — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:1, 2:4, 4:3 (7:3), 4:1.

Джидда-U21. Красная группа
18 декабря 2025, четверг. 14:10 МСК
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		2 4 7 4
1 		4 3 3 1
             
Юстин Энгель
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Прижмич шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Энгеля шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Действующим чемпионом турнира является бразильский теннисист Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.

Календарь молодёжного Итогового турнира
Сетка молодёжного Итогового турнира
