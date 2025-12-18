Тарпищев ответил, чего не хватает Соболенко для большего количества побед

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о том, чего не хватало первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко на протяжении сезона для большего количества побед даже при её доминирующем относительно других теннисисток положении.

— Первая ракетка мира у женщин Арина Соболенко в этом году в целом вроде бы доминировала, но выиграла лишь один турнир «Большого шлема» — US Open, уступив в нескольких ответственных матчах. В данном случае лидеру не хватает психологической устойчивости?

— Скорее, вариативности. Белоруска всегда исповедует одинаковый теннис, основанный на мощи, но такая однообразная игра связана с определённым риском. Когда ты устаёшь, то начинаешь ошибаться, а поменять тактику не можешь. Поэтому по большому счёту все упирается в то, находится ли Арина в хорошей кондиции. Если да, то обыграть её сейчас практически никто не способен. Если нет, то у нескольких соперниц — Иги Швёнтек, Коко Гауфф, Елены Рыбакиной, той же Мирры Андреевой, которая обыграла Соболенко в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе,— появляются шансы, — приводит слова Тарпищева «Коммерсантъ».