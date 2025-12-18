Сумит Нагал обыграл Дакшинесвара Суреш-Экамбарама в матче Мировой теннисной лиги
277-я ракетка мира индийский теннисист Сумит Нагал в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (WTL), который проходит в Бангалоре (Индия), обыграл соотечественника Дакшинесвара Суреш-Экамбарама со счётом 7:6 (7:6).
Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 14:45 МСК
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Д. Суреш-Экамбарам
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|
Сумит Нагал
С. Нагал
Встреча продолжалась 54 минуты. В её рамках Нагал один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Суреш-Экамбарама семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Нагал участвует в турнире в составе команды «Иглз», Суреш-Экамбарам играет за «Кайтс». В Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).
