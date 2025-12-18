Скидки
Петрова поделилась мнением о сложностях Мирры Андреевой в сезоне-2025

Бронзовый призёр Олимпиады в парном разряде Надежда Петрова ответила, с чем были связаны эмоциональные срывы Мирры Андреевой в минувшем сезоне.

«Думаю, что это связано с возрастом. Можно сказать, переходный этап в её профессиональной карьере. Нужно через это пройти. Нужно научиться совладать с эмоциями, чувствами.

Но скажу в защиту Мирры: они поставили с командой определённые цели и очень быстро их достигли. Два подряд выигранных турнира, резкий взлёт даже не в десятку, а в пятёрку. Думаю, это немножко неожиданно для них. И потом – слишком много внимания от прессы, разговоров, сравнения с другими топовыми звёздами, легендами этого большого вида спорта. И это, конечно же, сбило Мирру.

Она девочка умная, у неё хорошая команда. Я думаю, что ей всё разъяснят, объяснят, и она будет выходить и стараться выложиться по максимуму, стабилизируется эмоционально», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Надеждой Петровой читайте на нашем сайте.


