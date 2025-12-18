«Есть шанс на календарный «Шлем». Петрова — о перспективах Соболенко и Рыбакиной в 2026-м

Экс третья ракетка мира в парном и одиночном разрядах Надежда Петрова поделилась ожиданиями от Арины Соболенко и Елены Рыбакиной в сезоне-2026.

«У неё [Арины Соболенко] есть все возможности взять этот календарный «Шлем». Она очень уверенно прошла этот сезон. Да, были моменты, где она споткнулась, можно сказать, на финишной прямой. Но она из этого извлечёт урок, станет опытнее, сильнее. Может, будет спокойнее относиться к разным ситуациям на корте, не будет так сильно переживать, чтобы эти эмоции ей не мешали. Уверенность, конечно, у неё набралась колоссальная за этот сезон. Думаю, что с ней Арина начнёт и следующий год.

Я очень рада, что Рыбакина могла реанимироваться, опять вернуться. Видна хорошая работа, хороший настрой, спокойствие. И следующий год вполне может быть для Елены звёздным. У неё есть все возможности и выиграть «Шлемы», и подняться выше, и составить конкуренцию даже Арине Соболенко. Елена Рыбакина – талантливая теннисистка, с очень хорошей, чистой техникой и хорошим чувством мяча. Мне кажется, она ещё многого может достичь в женском теннисе», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

