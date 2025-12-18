Блокс обыграл Басаваредди в матче группового этапа молодёжного Итогового турнира

116-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс обыграл в матче Красной группы молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 в Джидде (Саудовская Аравия) американца Нишеша Басаваредди (167-й номер рейтинга) со счётом 4:3 (7:2), 4:3 (10:8), 4:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За время поединка Блокс выполнил 11 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх за матч. Нишеш Басаваредди подал в игре два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем матче Красной группы молодёжного Итогового турнира – 2025 Александр Блокс сыграет с хорватом Дино Прижмичем, а Басаваредди встретится с немцем Юстином Энгелем.