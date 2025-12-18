Блокс обыграл Басаваредди в матче группового этапа молодёжного Итогового турнира
Поделиться
116-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс обыграл в матче Красной группы молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 в Джидде (Саудовская Аравия) американца Нишеша Басаваредди (167-й номер рейтинга) со счётом 4:3 (7:2), 4:3 (10:8), 4:1.
Джидда-U21. Красная группа
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4 10
|4
|
|3 8
|1
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За время поединка Блокс выполнил 11 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх за матч. Нишеш Басаваредди подал в игре два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов.
В следующем матче Красной группы молодёжного Итогового турнира – 2025 Александр Блокс сыграет с хорватом Дино Прижмичем, а Басаваредди встретится с немцем Юстином Энгелем.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:29
-
17:00
-
16:30
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:24
-
15:17
-
15:10
-
14:50
-
14:12
-
13:51
-
13:35
-
13:14
-
12:49
-
12:38
-
12:10
-
11:49
-
11:32
-
11:23
-
11:20
-
10:54
-
10:05
-
09:52
-
09:41
-
00:02
- 17 декабря 2025
-
23:59
-
23:37
-
23:25
-
22:55
-
22:52
-
22:20