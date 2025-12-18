Скидки
Главная Теннис Новости

Блокс обыграл Басаваредди в матче группового этапа молодёжного Итогового турнира

Комментарии

116-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс обыграл в матче Красной группы молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 в Джидде (Саудовская Аравия) американца Нишеша Басаваредди (167-й номер рейтинга) со счётом 4:3 (7:2), 4:3 (10:8), 4:1.

Джидда-U21. Красная группа
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 7 		4 10 4
3 2 		3 8 1
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За время поединка Блокс выполнил 11 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из трёх за матч. Нишеш Басаваредди подал в игре два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем матче Красной группы молодёжного Итогового турнира – 2025 Александр Блокс сыграет с хорватом Дино Прижмичем, а Басаваредди встретится с немцем Юстином Энгелем.

