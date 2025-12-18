Скидки
Теннис Новости

Муратоглу — о Бене Шелтоне: его уверенность в себе и в игре достаточно велика

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением, почему считает американского теннисиста Бена Шелтона одним из игроков, способных навязать борьбу итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу.

«Если посмотреть на тот отрыв, который Синнер и Алькарас имеют от остальных игроков, трудно себе представить, что может быть кто-то ещё. Но думаю, следующий парень должен обладать огромным эго, если он хочет быть в этой борьбе, и это вполне может быть кто-то вроде Бена Шелтона.

Ему нужно будет прибавить, но, думаю, его уверенность в себе и в своей игре достаточно велика», – приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.

