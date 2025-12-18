Скидки
Надежда Петрова оценила шансы Даниила Медведева на ещё один турнир «Большого шлема»

Надежда Петрова оценила шансы Даниила Медведева на ещё один турнир «Большого шлема»
Финалистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова назвала игроков ATP, которые могут выиграть мэйджор в сезоне-2026.

«Мне нравится Бен Шелтон. Он отличился в этом сезоне и получил хороший игровой опыт. Я думаю, что теперь, попав в десятку, он будет ставить дальше вот такие цели: замахнуться на большие турниры и составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру.

Также не будем списывать со счетов Алекса де Минора. Потихоньку он вошёл в десятку, стал седьмым. И кто, как не он, с его опытом и старанием может за счёт своей борьбы и трудолюбия дойти и до финала. У него всё должно хорошо сложиться: сетка, игра, физическая форма.

Также давайте возьмём Александра Бублика. Если у Саши есть настроение и желание – а он в этом сезоне это доказал – он может обыграть любого. Теперь только нужно рассчитать свои силы и мотивацию на двухнедельные турниры.

И, конечно же, наш Даня Медведев. Он уже побеждал на «Шлеме», доходил до финалов. Теперь у него новая команда, будет проведена хорошая подготовка. Уверена, Даня может. У него есть арсенал, опыт, бесстрашие. Так что он может ещё не раз победить на турнире «Большого шлема», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Надеждой Петровой читайте на нашем сайте.

