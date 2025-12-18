Скидки
Медведев обыграл Шаповалова в матче Международной теннисной лиги

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (23-й номер рейтинга) в матче Международной теннисной лиги, которая проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу россиянина.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 17:45 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Теннисисты провели на корте 26 минут. За время матча Медведев выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать единственный брейк-пойнт. Денис Шаповалов подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта за время встречи.

Даниил Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна, Сахаджа Ямалапалли и полька Магда Линетт.

