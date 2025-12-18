Скидки
Clay Tenis: между Ферреро и отцом Алькараса были серьёзные разногласия

Clay Tenis: между Ферреро и отцом Алькараса были серьёзные разногласия
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил многолетнее сотрудничество со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро из-за разногласий последнего с отцом испанца, сообщает издание Clay Tennis.

«Между Ферреро и отцом Алькараса были серьёзные разногласия по поводу того, как управлять карьерой игрока», — сообщил изданию источник, близкий к Алькарасу.

Также отмечается, что в последнее время Алькарас всё чаще стал отказываться ездить на тренировки в академию Ферреро в Вильене. Вместо этого он якобы тренируется в расположенной в часе езды от школы Ферреро теннисной академии в Эль-Пальмаре, которой руководит отец Алькараса и которую игрок пытается всячески продвинуть.

