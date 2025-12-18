Чесноков: Алькарас и Синнер будут доминировать. Если кто-то не покажет что-то гениальное

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился мыслями о расстановке сил в ATP в грядущем сезоне-2026.

«Алькарас и Синнер — два игрока, которые вне конкуренции. Есть они, а потом уже — все остальные. Конечно, бывают какие-то невероятные сенсации, когда Алькарас проигрывает в первом круге. Чтобы их победить, соперники должны показать свой лучший теннис, а Янник или Карлос одновременно с этим — свой худший. Думаю, не только следующий год, но и три-четыре-пять лет пройдут под их доминацией, если не будет травм или кто-то не покажет что-то гениальное», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

