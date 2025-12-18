Скидки
Теннис

Будков Кьер одержал победу над Ходаром в матче молодёжного Итогового турнира

Комментарии
Комментарии

136-я ракетка мира норвежский теннисист Николай Будков Кьер одержал победу в матче с испанцем Рафаэлем Ходаром (168-й номер рейтинга) на групповом этапе молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 в Джидде (Саудовская Аравия). Встреча завершилась со счётом 4:1, 4:2, 1:4, 4:2.

Джидда-U21. Синяя группа
18 декабря 2025, четверг. 19:10 МСК
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		4 1 4
1 		2 4 2
             
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Будков Кьер выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать шесть брейк-пойнтов из шести. Рафаэль Ходар подал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге группового этапа Николай Будков Кьер сыграет с американцем Лёнером Тьеном, а Рафаэль Ходар проведёт встречу с испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй.

Талица молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
Календарь молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
