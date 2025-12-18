Скидки
Григор Димитров объявил о завершении восьмилетнего сотрудничества с Даниэлем Вальверду

Комментарии

Бывшая третья ракетка мира, 34-летний болгарский теннисист Григор Димитров объявил о завершении многолетнего сотрудничества с тренером Даниэлем Вальверду.

«Восемь лет! Это было невероятное путешествие с тобой на корте и за его пределами. Я благодарен тебе за уроки, смех и воспоминания, которые мы делили. Спасибо, что верил в меня и заставлял быть лучшим. Ты всегда будешь частью моей истории. Желаю тебе всего самого наилучшего в твоём следующем приключении!» — написал Димитров на своей странице в соцсети.

Отметим, что в сентябре 2025 года команду Димитрова покинул другой специалист – Джейми Дельгадо.

