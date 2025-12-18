Скидки
Главная Теннис Новости

«Не удивлён, что это произошло». Руседски — о завершении работы Алькараса и Ферреро

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Грег Руседски высказался о завершении сотрудничества испанского теннисиста Карлоса Алькараса и его тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

«Я не удивлён, что это произошло.

Я не удивлюсь, если в последние несколько недель возникали разногласия по поводу календаря, потому что Карлос получил травму на турнире в Токио, затем снова травмировался на Итоговом турнире ATP, но при этом продолжал выступать на выставочных соревнованиях.

Посмотрите недавний документальный фильм про Алькараса, там видно, что команда Карлоса хочет, чтобы он был максимально профессионален и стремился выйти на уровень великих игроков вроде Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Посмотрите на Янника Синнера. Он снялся с финала Кубка Дэвиса и не играет ни на каких выставочных турнирах. Он готовится к новому сезону. Когда Федерер, Надаль и Джокович были на пике, вы не видели, чтобы они играли много выставочных матчей.

Межсезонье — крайне важное время года для подготовки к новому сезону, однако Карлос сейчас в таком возрасте, когда ему кажется, что он может продолжать без остановки и с ним ничего не случится. Но это может быть не так.

Ферерро работал с Карлосом с самого начала, и, возможно, Алькарасу будет сложно найти тренера, который смог бы дать ему то, что Хуан-Карлос дал ему на этом этапе карьеры», – приводит слова Руседски Tennis 365.

