Тьен обыграл Ландалус-Лакамбру на групповом этапе молодёжного Итогового турнира
28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен обыграл испанца Мартина Ландалус-Лакамбру (134-й номер рейтинга) в матче группового этапа молодёжного Итогового турнира АТР – 2025 в Джидде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 1:4, 4:1, 4:3 (7:4), 4:3 (7:2).
Джидда-U21. Синяя группа
18 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 1
Мартин Ландалус-Лакамбра
Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За время матча Тьен выполнил три подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Мартин Ландалус-Лакамбра сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде группового этапа Лёнер Тьен сразится с норвежцем Николаем Будковым Кьером, а Мартин Ландалус-Лакамбра проведёт встречу с испанцем Рафаэлем Ходаром.
