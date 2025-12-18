Результаты матчей молодёжного Итогового турнира ATP 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) прошёл очередной игровой день Итогового турнира среди теннисистов 21 года и младше. Состоялись матчи группового этапа в Красной и Синей группах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Результаты матчей 19 декабря:

Красная группа:

Дино Прижмич (Хорватия) — Юстин Энгель (Германия) — 4:1, 2:4, 4:3 (7:3), 4:1;

Александр Блокс (Бельгия) — Нинеш Басаваредди (США) — 4:3 (7:2), 4:3 (10:8), 4:1.

Синяя группа:

Николай Будков Кьер (Норвегия) — Рафаэль Ходар (Испания) — 4:1, 4:2, 1:4, 4:2;

Лёнер Тьен (США) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — 1:4, 4:1, 4:3 (7:4), 4:3 (7:2).