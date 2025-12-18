Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты матчей молодёжного Итогового турнира ATP 18 декабря

Результаты матчей молодёжного Итогового турнира ATP 18 декабря
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) прошёл очередной игровой день Итогового турнира среди теннисистов 21 года и младше. Состоялись матчи группового этапа в Красной и Синей группах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Результаты матчей 19 декабря:

Красная группа:

Дино Прижмич (Хорватия) — Юстин Энгель (Германия) — 4:1, 2:4, 4:3 (7:3), 4:1;

Александр Блокс (Бельгия) — Нинеш Басаваредди (США) — 4:3 (7:2), 4:3 (10:8), 4:1.

Синяя группа:

Николай Будков Кьер (Норвегия) — Рафаэль Ходар (Испания) — 4:1, 4:2, 1:4, 4:2;

Лёнер Тьен (США) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — 1:4, 4:1, 4:3 (7:4), 4:3 (7:2).

Таблица молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
Календарь молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
Материалы по теме
Медведев выиграл оба матча во второй день Мировой теннисной лиги! Шансы на финал возросли
Медведев выиграл оба матча во второй день Мировой теннисной лиги! Шансы на финал возросли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android