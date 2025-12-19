Ольховский: яма, в которую Андреева попала в конце 2025-го, не должна сохраниться

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями на сезон-2026 для россиянок Вероники Кудерметовой, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«Кудерметова может сыграть одиночку намного лучше. В паре она получила заряд уверенности, думаю, она сама планирует сконцентрироваться на одиночке, помимо пары. Для меня вопрос, как начнёт Андреева, почувствует ли она ту игру и уверенность, которые были в прошлом году. Та яма, которая была где-то в конце 2025 года, не должна сохраниться — с новыми силами в новый год. Посмотрим на Шнайдер, она не раскрылась до конца. У девочек есть интересные моменты, которые могут вселять оптимизм. Надеюсь, в следующем году будут показаны хорошие результаты», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.