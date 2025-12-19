Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025: расписание матчей 19 декабря

Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025: расписание матчей 19 декабря
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) продолжится Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Расписание 19 декабря (время — московское)

Красная группа

  • 14:00. Нишеш Басаваредди (США, 6) — Юстин Энгель (Германия, 8).
  • 15:30. Александр Блокс (Бельгия, 2) — Дино Прижмич (Хорватия, 3).

Синяя группа

  • 19:00. Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, 4) — Рафаэль Ходар (Испания, 7).
  • 20:30. Лёнер Тьен (США, 1) — Николай Будков Кьер (Норвегия, 5).

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.

Таблица молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
Календарь молодёжного Итогового турнира АТР - 2025
Материалы по теме
Тьен чуть дважды не проиграл с матчболов. Лидеру молодёжного Итогового непросто в Джидде
Тьен чуть дважды не проиграл с матчболов. Лидеру молодёжного Итогового непросто в Джидде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android