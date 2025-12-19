Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025: расписание матчей 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) продолжится Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Расписание 19 декабря (время — московское)

Красная группа

14:00. Нишеш Басаваредди (США, 6) — Юстин Энгель (Германия, 8).

15:30. Александр Блокс (Бельгия, 2) — Дино Прижмич (Хорватия, 3).

Синяя группа

19:00. Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, 4) — Рафаэль Ходар (Испания, 7).

20:30. Лёнер Тьен (США, 1) — Николай Будков Кьер (Норвегия, 5).

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.