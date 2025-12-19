Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Александрова провела лучший сезон в карьере

Чесноков: Александрова провела лучший сезон в карьере
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился мнением об игре российской теннисистки Екатерины Александровой в сезоне-2025, отметив, что этот год стал для неё одним из лучших в профессиональной теннисной карьере.

«У нас есть игроки, за которых мы будем болеть в следующем году — Хачанов, Рублёв, Медведев, Шнайдер, Андреева, Кудерметова. У Александровой вообще самый лучший сезон в карьере. У них очень хороший тандем с Игорем Андреевым. Он был хорошим игроком в своё время, а сейчас хороший педагог, который нашёл ключ к девчонкам», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2025 Екатерина Александрова выиграла турнир WTA–500, а также благодаря успешному выступлению по ходу игрового сезона сыграла на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Материалы по теме
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Эксклюзив
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android