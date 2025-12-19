Чесноков: Александрова провела лучший сезон в карьере

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился мнением об игре российской теннисистки Екатерины Александровой в сезоне-2025, отметив, что этот год стал для неё одним из лучших в профессиональной теннисной карьере.

«У нас есть игроки, за которых мы будем болеть в следующем году — Хачанов, Рублёв, Медведев, Шнайдер, Андреева, Кудерметова. У Александровой вообще самый лучший сезон в карьере. У них очень хороший тандем с Игорем Андреевым. Он был хорошим игроком в своё время, а сейчас хороший педагог, который нашёл ключ к девчонкам», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2025 Екатерина Александрова выиграла турнир WTA–500, а также благодаря успешному выступлению по ходу игрового сезона сыграла на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).