Янчук ответил, кто может составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру

Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о том, кто из теннисистов сможет составить конкуренцию в борьбе за титулы и лидерство в рейтинге АТР итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу.

«Говоря о тех, кто может бросить вызов Алькарасу и Синнеру, молодёжь есть, она интересная. Прибавляет Шелтон, французские молодые теннисисты есть. Конкуренцию им будут оказывать, но у Карлоса и Янника шансов просто больше», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2025 Алькарас и Синнер завоевали все титулы на турнирах «Большого шлема». Испанский теннисист стал чемпионом на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США, а Синнер завоевал чемпионские титулы на Australian Open и Уимблдоне.

