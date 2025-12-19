Хольгер Руне — о травме ахилла: восстановление идёт чуть быстрее, чем планировали

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как проходит его восстановление после полного разрыва ахиллова сухожилия.

— Сейчас реабилитация в Дохе, Катар. Так что много хороших людей заботятся обо мне. Моя команда тоже очень плотно вовлечена, так что всё идёт в правильном направлении. Прошло ровно семь недель с операции, и восстановление идёт чуть быстрее, чем они планировали. Это всегда хорошо.

— Что тебе говорят?

— Мы поставили цели на каждую неделю. Приехав сюда, цель была — снова ходить. Я уже хожу без ботинка, но, когда уеду отсюда 18 декабря, буду ходить в обычной обуви с небольшой подъёмкой на пятке. Так что я немного приподнят, чтобы не мучить себя — этого сейчас как раз нужно избежать. Мы нагружаем сухожилие почти каждый день по-разному. Есть день отдыха для восстановления. Но мы работаем интенсивно, и у меня вокруг опытные люди, которые проходили через такую травму, так что всё идёт хорошо, — приводит слова Руне Sports Illustrated.

18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге.