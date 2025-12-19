Скидки
Чесноков оценил выступления Медведева в 2025-м

Чесноков оценил выступления Медведева в 2025-м
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о выступлении российского теннисиста Даниила Медведева в сезоне-2025.

«В этом году ни один из наших теннисистов не остался в десятке. Медведев мог войти, под конец он раскочегарился, но было уже поздно. Он делал какие-то эксперименты, менял струны, ракетку, хотел улучшить свою игру за счёт инвентаря. Всё это он поменял, но уверенность ушла, и только в конце вернул её.

У всех есть возможности войти в десятку мира, но это невероятно трудно. Например, Медведеву будет 30 лет, он уже не ребёнок. То же самое и с другими нашими игроками. Посмотрим. Будем надеяться, что Медведев порадует нас уверенной игрой и хорошими результатами, которых не было в этом году», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

