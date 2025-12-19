Скидки
«Не могу позволить себе унывать». Руне — о психологическом состоянии после травмы

«Не могу позволить себе унывать». Руне — о психологическом состоянии после травмы
15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как психологически на него повлияла травма ахиллового сухожилия, которую он получил во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме.

— А как дела ментально? Как это повлияло психологически?
— Честно, были тяжёлые дни. Но это были моменты. С самого начала рядом семья и команда, что было очень важно. Это многое значит. Без них я бы не прошёл через это так же. Конечно, в день травмы было сокрушительно, тяжело принять. Но потом? У нас впереди большая задача, и я сосредоточусь на ней. Не могу позволить себе слишком унывать… У меня столько работы, что нет времени думать о чём-то ещё, — приводит слова Руне Sports Illustrated.

