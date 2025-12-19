Скидки
Чесноков: Джокович — молодец. Фантастика, что он держится в 38 лет

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков предположил, сколько ещё будет продолжать выступать 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

«Джокович — вообще молодец! Фантастика, что он держится в 38 лет! Без разницы, какие у него шансы, выиграет он или проиграет, у него такой возраст, последние мгновения Новака. Сколько ему осталось играть? Год-два, каждый матч нужно за ним следить и наблюдать его теннис. Он играл в Греции и выиграл турнир, обыграв Музетти. Фантастика! Тем более он закончил в десятке — это что-то невероятное!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

