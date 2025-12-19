Скидки
Вихлянцева: Медведев может навязать борьбу Алькарасу и Синнеру. Но не на «Шлемах»

Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о том, сможет ли российский теннисист Даниил Медведев навязать борьбу испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру на турнирах.

«Если мы говорим про турниры «Большого шлема», очень сомневаюсь, что кто-то сможет бросить вызов Алькарасу и Синнеру. Таких теннисистов в десятке нет. Это либо должна быть какая-то сенсация, либо пока Янник или Карлос разогреваются в первых раундах, их могут обыграть те, кто успешно прошёл квалификацию. Но точно сказать, что, например, Дрейпер, который вернётся после травмы, или Зверев смогут навязать борьбу, я не могу, пока мало в это верю, даже учитывая новость о расставании Алькараса с тренером Хуаном Карлосом Ферреро.

А вот «Мастерс» или другие турниры — там возможно всё. Там реальнее обыграть Синнера и Алькараса. Думаю, и Зверев разыграется и вернётся в игру, и Даниил Медведев, который обновил команду под конец года, может навязать борьбу этим парням. Уверена, Джек Дрейпер после травмы сможет, у него неприятное вращение и удары», – сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

