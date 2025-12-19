Скидки
Хенмэн оценил шансы Джоковича на финал ТБШ

Хенмэн оценил шансы Джоковича на финал ТБШ
Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился мнением о том, сможет ли серб Новак Джокович выйти в финал на турнире «Большого шлема».

«Он может снова выйти в финал турнира «Большого шлема», но, думаю, ему придётся рассчитывать на то, что кто-то другой обыграет Алькараса или Синнера.

Будет интересно посмотреть, что произойдёт с его рейтингом и посевом: придётся ли ему играть с Алькарасом или Синнером уже в четвертьфинале или же он будет защищён посевом и встретится с ними в полуфинале.

Но, на мой взгляд, всё упирается в физику и восстановление — с возрастом это точно не становится легче.
Пугает то, что Алькарас и Синнер продолжают прогрессировать, учитывая, что они на 14 лет моложе.
Это действительно пугающая мысль.

Если честно, я почти уверен: если не произойдёт ничего странного, в финале в Мельбурне мы увидим Алькараса и Синнера», – приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette.

