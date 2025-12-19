Ольховский назвал теннисистов, которые могут приблизиться к Алькарасу и Синнеру

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский заявил, что бразильский теннисист Жоао Фонсека и американец Лёнер Тьен могут приблизиться к шестикратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Карлосу Алькарасу и четырёхкратному победителю мэйджоров итальянцу Яннику Синнеру.

«Не думал насчёт чьего-то прорыва в следующем сезоне, интереснее продолжить смотреть за противостоянием Алькараса и Синнера, кто к ним приблизится. Тот же Фонсека, может быть, раскроется, Тьен — молодые ребята», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.