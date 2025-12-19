Янчук: Медведев и Рублёв ещё могут выигрывать турниры. Но не ТБШ

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв могут выигрывать турниры на уровне ATP, но не «Большие шлемы».

«Следующий сезон будет годом торжества молодых Синнера и Алькараса. К сожалению, россияне в этот спор не вмешаются, турниры «Большого шлема» окажутся не по силам. Всё-таки наши ребята приближаются к 30 годам, им трудно сделать какой-то новый рывок. Но на отдельных турнирах Медведев и Рублёв могут выстрелить и выиграть их, но, опять-таки, кроме «Большого шлема». Там полуфинал для них — тот результат, который они, наверное, не превзойдут. Но они спортсмены, характер есть, может быть, мы дождёмся побед. Этот год был неудачным, но это не значит, что они не могут. Им ещё можно играть с перспективой, как это делают более старшие Димитров и Вавринка, тот же Джокович», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.