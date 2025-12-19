Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: Андреева может зацепиться за финал ТБШ

Вихлянцева: Андреева может зацепиться за финал ТБШ
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о перспективах девятой ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой.

«Что касается будущего Мирры Андреевой, мы видим, что в предсезонную подготовку наконец-то случился подарок — та собачка, которую обещали за победы, топ-10. Уже не знаю, что ей надо было сделать, чтобы получить право завести собачку, потому что это большая ответственность (улыбается).

Важно, что Мирре надо будет защищать много рейтинговых очков — «тысячники», Дубай, Индиан-Уэллс. Это очень ответственный момент, потому что это не только у неё в голове. СМИ, интервью до и после турниров, защитит или нет — всё будет обсуждаться. Здесь вопрос, как она будет это прорабатывать с психологом, как отвлекаться от этого, но её профессиональная команда поможет ей. «Мастерсы» есть, теперь можно зацепиться за финалы турниров «Большого шлема». Конечно, сложно, учитывая доминацию Арины Соболенко, игру Елены Рыбакиной, но я не удивлюсь хорошему результату где-нибудь на «Ролан Гаррос», на грунте, если Мирра хорошо начнёт, если всё будет хорошо и игра пойдёт», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Эксклюзив
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android