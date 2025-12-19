Скидки
Теннис Новости

Хольгер Руне: уже сейчас могу сказать, что, когда вернусь на корт, буду физически сильнее

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне заявил, что после травмы вернётся на соревнования физически сильнее.

«Я уже сейчас могу сказать, что, когда вернусь на корт, буду физически сильнее. Много работаю над тем, что сейчас не ограничено, – корпусом и верхней частью тела.

Уже в первый день после операции я был в зале и тренировал верх. Я не тот человек, который может долго сидеть без движения. Теннис – это не про массу, а про физическую готовность.

Мы внимательно следим за питанием, потому что сейчас я сжигаю меньше калорий, чем во время матчей. Наверное, главный урок этой травмы – научиться принимать, что иногда телу действительно нужен дополнительный день отдыха», — приводит слова Руне Sports Illustrated.

