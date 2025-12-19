Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«US Open, Джокович, Серена Уильямс, Швёнтек». Соболенко ответила на блиц-вопросы

«US Open, Джокович, Серена Уильямс, Швёнтек». Соболенко ответила на блиц-вопросы
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на блиц-вопросы одного из телеканалов.

—Лучшая теннисистка, с которой ты играла
— Я однажды играла с Сереной, так что Серена. И, наверное, ещё Швёнтек.

— Кто был твоим лучшим партнёром по паре?
— Элисе Мертенс.

— Самый лучший титул в твоей карьере?
— О боже… Australian Open или US Open, не могу выбрать один (улыбается).

— Лучший матч, который ты когда-либо сыграла?
— Против Иги Швёнтек в прошлом году в Мадриде.

— Твой любимый турнир в календаре?
— Рим.

— Назови одного знаменитого человека, с кем ты хотела бы сыграть в паре.
— Такого нет, ни с кем.

— Кто величайший игрок в истории тенниса?
— Новак Джокович, без сомнений (улыбается), – сказала Соболенко в видео, размещённом в аккаунте TikTok TNT Sport.

Материалы по теме
Соболенко признали теннисисткой года в WTA. Теперь она сыграет в «Битве полов» с Кирьосом
Соболенко признали теннисисткой года в WTA. Теперь она сыграет в «Битве полов» с Кирьосом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android