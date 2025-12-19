«US Open, Джокович, Серена Уильямс, Швёнтек». Соболенко ответила на блиц-вопросы

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на блиц-вопросы одного из телеканалов.

—Лучшая теннисистка, с которой ты играла

— Я однажды играла с Сереной, так что Серена. И, наверное, ещё Швёнтек.

— Кто был твоим лучшим партнёром по паре?

— Элисе Мертенс.

— Самый лучший титул в твоей карьере?

— О боже… Australian Open или US Open, не могу выбрать один (улыбается).

— Лучший матч, который ты когда-либо сыграла?

— Против Иги Швёнтек в прошлом году в Мадриде.

— Твой любимый турнир в календаре?

— Рим.

— Назови одного знаменитого человека, с кем ты хотела бы сыграть в паре.

— Такого нет, ни с кем.

— Кто величайший игрок в истории тенниса?

— Новак Джокович, без сомнений (улыбается), – сказала Соболенко в видео, размещённом в аккаунте TikTok TNT Sport.