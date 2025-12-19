Скидки
Руне: я большой фанат тенниса, так что полностью перестать смотреть его вряд ли получится

Комментарии

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что во время восстановления после травмы продолжает смотреть теннисные матчи.

«После травмы я немного смотрел Париж и Турин – и это только усилило моё желание вернуться. Я не смотрю каждый матч, но, конечно, иногда включаю то, что мне действительно интересно.

Я вообще большой фанат тенниса, так что полностью перестать смотреть его вряд ли получится – и это нормально. А возвращение на корт будет невероятным чувством. И в любые трудные моменты я буду помнить, что такое настоящие трудности», — приводит слова Руне Sports Illustrated.

18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге.

