Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: Синнер и Алькарас продолжат доминировать. Но будут и проигрывать

Селиваненко: Синнер и Алькарас продолжат доминировать. Но будут и проигрывать
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко считает, что шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный чемпион мэйджоров итальянец Янник Синнер продолжат доминировать в туре в сезоне-2026.

«На мой взгляд, доминирование Янника Синнера и Карлоса Алькараса в следующем сезоне в целом продолжится. Но это не означает, что время от времени они не будут проигрывать отдельные матчи. Как тем, кого рассматривают в качестве потенциально ближайших преследователей, так и совершенно «тёмным лошадкам», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Эксклюзив
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android