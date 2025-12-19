Селиваненко: Синнер и Алькарас продолжат доминировать. Но будут и проигрывать

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко считает, что шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный чемпион мэйджоров итальянец Янник Синнер продолжат доминировать в туре в сезоне-2026.

«На мой взгляд, доминирование Янника Синнера и Карлоса Алькараса в следующем сезоне в целом продолжится. Но это не означает, что время от времени они не будут проигрывать отдельные матчи. Как тем, кого рассматривают в качестве потенциально ближайших преследователей, так и совершенно «тёмным лошадкам», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.