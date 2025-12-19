«Настроена серьёзно». Соболенко — о предстоящем матче «Битва полов» с Кирьосом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на предстоящий выставочный матч «Битва полов», в котором она сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

«Дубай всегда заряжает невероятной энергией, и я не могу дождаться момента, когда выйду на корт и увижусь с фанатами. Этот матч совершенно другой, и мне интересно проверить себя в новом формате. Болельщики могут ждать напряжённого поединка и кучу удовольствия — я иду за победой. Ник, лучше будь готов.

Я взволнована, но настроена серьёзно. Когда выхожу на корт, я хочу выигрывать независимо от формата», – приводит слова Соболенко World Tennis USA.

Выставочный матч «Битва полов» между Соболенко и Кирьосом состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).