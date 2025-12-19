Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: наши теннисистки играли хорошо. Хотя нет суперзвёзд, как Шарапова

Чесноков: наши теннисистки играли хорошо. Хотя нет суперзвёзд, как Шарапова
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что российские теннисистки в сезоне-2025 показали хорошую игру.

«В этом году наши девчонки показали хороший теннис. Да, нет суперзвёзд, как Шарапова, но в этом году был хороший результат. Мирра провела концовку сезона неуверенно, некоторых поражений я от неё не ожидал. Что будет в следующем сезоне — посмотрим. Сейчас идёт предсезонка, посмотрим, что она покажет. В начале сезона она выиграла титул в Индиан-Уэллсе, а в концовке была какая-то неуверенность», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Эксклюзив
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android