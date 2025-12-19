Чесноков: наши теннисистки играли хорошо. Хотя нет суперзвёзд, как Шарапова

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что российские теннисистки в сезоне-2025 показали хорошую игру.

«В этом году наши девчонки показали хороший теннис. Да, нет суперзвёзд, как Шарапова, но в этом году был хороший результат. Мирра провела концовку сезона неуверенно, некоторых поражений я от неё не ожидал. Что будет в следующем сезоне — посмотрим. Сейчас идёт предсезонка, посмотрим, что она покажет. В начале сезона она выиграла титул в Индиан-Уэллсе, а в концовке была какая-то неуверенность», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.