Ольховский: Рыбакина может показать очень хороший сезон. Концовка этого была феноменальная

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский считает, что чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может показать хорошие результаты в сезоне-2026.

«Мне кажется, у женщин может показать очень хороший сезон Рыбакина, концовка этого была феноменальная. Будет интересное противостояние — Рыбакина, Соболенко, Анисимова, Швёнтек, Гауфф», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.