Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: Рыбакина может показать очень хороший сезон. Концовка этого была феноменальная

Ольховский: Рыбакина может показать очень хороший сезон. Концовка этого была феноменальная
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский считает, что чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может показать хорошие результаты в сезоне-2026.

«Мне кажется, у женщин может показать очень хороший сезон Рыбакина, концовка этого была феноменальная. Будет интересное противостояние — Рыбакина, Соболенко, Анисимова, Швёнтек, Гауфф», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Материалы по теме
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Эксклюзив
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android