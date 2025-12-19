Хольгер Руне назвал основные причины, вызвавшие разрыв ахиллова сухожилия

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал основные причины, вызвавшие разрыв его ахиллова сухожилия.

«Думаю, все игроки текущего тура в отличной форме. Это делает некоторых очень взрывными. Я считаю себя очень взрывным игроком. А потом усталость. Календарь — ещё один фактор, требования тура, который превратился практически в каждый неделю с января до конца ноября, что затрудняет восстановление. У меня был шанс попасть на Итоговый турнир ATP. И, конечно, я не остановлюсь. Поэтому не жалею, что играл в Стокгольме. И играл очень хорошо.

Но это тяжело. Слишком много турниров. Требования спорта и календарь — слишком для игроков. И, думаю, не только для меня. Моя травма серьёзная, но мы видели, как другие игроки травмируются, не играя полный календарь. И особенно две недели «Мастерсов» — полностью не нужны. И все игроки согласны. Я говорил со всеми топами, и, думаю, они за.

Не хочу никого винить. Но не верю и в невезение. Думаю, всё случается не зря. Главная причина таких травм — усталость. Мы всё ещё люди, не машины, роботы или что-то в этом роде. Все понимаем: нужно быть в суперформе. Можем играть пятичасовые матчи, и не каждый атлет на такое способен. Так что делаем, что можем, чтобы быть готовыми сейчас. Думаю, ATP тоже должна немного подстраиваться под игроков», — приводит слова Руне Sports Illustrated.