Тони Надаль — об Алькарасе и Ферреро: мне бы хотелось, чтобы они продолжали работать

Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль поделился мнением о причинах завершения сотрудничества между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и тренером Хаун-Карлосом Ферреро.

«Меня это удивило, мне бы хотелось, чтобы они продолжали работать вместе, но сейчас правда в том, что игрок стал принимать гораздо больше решений, чем раньше.

Думаю, требовательность Хуана улучшила отдельные стороны тенниса Алькараса, но в итоге решения принимает игрок. Не знаю, ограничивал ли Ферреро свободу Карлоса, но, когда Рафаэлю (Надалю) исполнилось 18 лет, сказал, что он может делать, что хочет в этом плане – это была его забота, не моя. Я помогал ему на корте, вне корта он принимал собственные решения», – приводит слова Тони Надаля Punto De Break.