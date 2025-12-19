Селиваненко назвал критерии успешности выступления Медведева в 2026-м

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко назвал критерии, по которым чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сможет оценить свой уровень успешного выступления в сезоне-2026.

«Для Даниила Медведева, мне кажется, критерий успешности выступления в следующем сезоне — это его собственные ощущения и удовлетворение своей игрой. Завершающий отрезок уходящего сезона показал, что Даниил ещё далеко не сказал своего последнего слова», – сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2025 Даниил Медведев завоевал титул на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан).