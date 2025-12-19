Чесноков: Соболенко играет в тот теннис, который ближе к мужскому

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков оценил уровень игры четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема», лидера рейтинга WTA белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Соболенко играет в тот теннис, который ближе к мужскому. В своё время Шамиля Анвяровича Тарпищева дисквалифицировали и оштрафовали за то, что он сказал «братья Уильямс». Считаю, что это был комплимент, а не унижение. Они играли на том уровне, на котором никто не играл среди девушек, — подачи под 200 км/час. У Соболенко есть такие же возможности, хорошо направленные подачи, сзади агрессивная игра, огромная уверенность. Поэтому сегодня она с отрывом лучшая», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.