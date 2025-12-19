Скидки
Ольховский: Медведев ещё может подняться повыше в рейтинге

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о перспективах Чемпиона US Open — 2021, 13-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева улучшить своё положение в рейтинге АТР в сезоне-2026.

«Запас очков, которые Даня Медведев набрал в конце года, может влиять на его место в классификации. Начало года было не супер, но запас прочности, который он приобрёл в конце этого сезона, может сказаться и на начало следующего, поэтому Медведев может подняться повыше в рейтинге. Думаю, он способен показать тот теннис, который был в концовке сезона», – сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

