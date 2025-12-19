Янчук: в 2026-м Джокович потихоньку отстанет

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением, какой уровень игры будет показывать 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в сезоне-2026.

«В следующем сезоне Джокович потихонечку отстанет. Ему уже не на что претендовать на турнирах «Большого шлема». Новаку, может быть, понадобятся обычные турниры, чтобы побить рекорд по выигранным трофеям.

Теперь время работает не на него, ему достаточно лет, в этом году было видно, он уже не справлялся с темпом и силой ударов соперников, в частности Синнера и Алькараса. Он продолжит играть, но без претензий», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.