Денис Шаповалов разгромно проиграл Сумиту Нагалу в матче Мировой теннисной лиги
Поделиться
23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов в матче Мировой теннисной лиги, которая проходит в Бангалоре (Индия), проиграл индийскому теннисисту Сумиту Нагалу. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу Нагала.
Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 13:30 МСК
Сумит Нагал
С. Нагал
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Встреча продолжалась 19 минут. В её рамках Шаповалов три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Нагала два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Денис Шаповалов выступает за команду «Хоукс», куда входят также Элина Свитолина, Маая Раджешваран-Реватхи и Юки Бхамбри. Нагал играет за команду «Иглз». Состав: Гаэлль Монфис, Паула Бадоса и Шривалли Бхамидипати.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:10
-
14:04
-
13:55
-
13:40
-
13:39
-
13:25
-
13:11
-
13:03
-
12:29
-
12:10
-
12:01
-
11:46
-
11:24
-
11:00
-
10:21
-
09:56
-
09:34
- 18 декабря 2025
-
23:47
-
23:03
-
22:13
-
21:30
-
21:30
-
20:38
-
19:53
-
18:30
-
18:16
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:29
-
17:00
-
16:30