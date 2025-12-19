Денис Шаповалов разгромно проиграл Сумиту Нагалу в матче Мировой теннисной лиги

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов в матче Мировой теннисной лиги, которая проходит в Бангалоре (Индия), проиграл индийскому теннисисту Сумиту Нагалу. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу Нагала.

Встреча продолжалась 19 минут. В её рамках Шаповалов три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Нагала два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Денис Шаповалов выступает за команду «Хоукс», куда входят также Элина Свитолина, Маая Раджешваран-Реватхи и Юки Бхамбри. Нагал играет за команду «Иглз». Состав: Гаэлль Монфис, Паула Бадоса и Шривалли Бхамидипати.