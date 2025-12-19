Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Денис Шаповалов разгромно проиграл Сумиту Нагалу в матче Мировой теннисной лиги

Денис Шаповалов разгромно проиграл Сумиту Нагалу в матче Мировой теннисной лиги
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов в матче Мировой теннисной лиги, которая проходит в Бангалоре (Индия), проиграл индийскому теннисисту Сумиту Нагалу. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу Нагала.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 13:30 МСК
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6
1
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 19 минут. В её рамках Шаповалов три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Нагала два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Денис Шаповалов выступает за команду «Хоукс», куда входят также Элина Свитолина, Маая Раджешваран-Реватхи и Юки Бхамбри. Нагал играет за команду «Иглз». Состав: Гаэлль Монфис, Паула Бадоса и Шривалли Бхамидипати.

Календарь Мировой теннисной лиги
Сетка Мировой теннисной лиги
Материалы по теме
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Эксклюзив
Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android