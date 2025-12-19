Ига Швёнтек вручила гранты первым стипендиатам своего благотворительного фонда

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост, в котором рассказала о вручении первых грантов стипендиатам своего благотворительного Фонда.

«Это очень важный момент для меня и для Фонда. Мы встретились с первыми стипендиатами фонда Иги Швёнтек — талантливыми и амбициозными спортсменами, которые только начинают свой путь. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с Виктором Хмурским, Ливией Кубин, Оливией Сыбицкой, Игнацы Анджейчаком и Яном Пылей. Поехали!» – написала Швёнтек в своём аккаунте в социальной сети Х.

Благотворительный фонд Иги Швёнтек занимается поддержкой молодых польских теннисистов. Программа открыта для заявителей в возрасте от 15 до 22 лет, которые выступают в олимпийских видах спорта и могут представлять Польшу за границей.