Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек вручила гранты первым стипендиатам своего благотворительного фонда

Ига Швёнтек вручила гранты первым стипендиатам своего благотворительного фонда
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост, в котором рассказала о вручении первых грантов стипендиатам своего благотворительного Фонда.

«Это очень важный момент для меня и для Фонда. Мы встретились с первыми стипендиатами фонда Иги Швёнтек — талантливыми и амбициозными спортсменами, которые только начинают свой путь. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с Виктором Хмурским, Ливией Кубин, Оливией Сыбицкой, Игнацы Анджейчаком и Яном Пылей. Поехали!» – написала Швёнтек в своём аккаунте в социальной сети Х.

Благотворительный фонд Иги Швёнтек занимается поддержкой молодых польских теннисистов. Программа открыта для заявителей в возрасте от 15 до 22 лет, которые выступают в олимпийских видах спорта и могут представлять Польшу за границей.

Материалы по теме
Швёнтек — о WTA: уровень стал более равным. Любая из нас могла выиграть Итоговый турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android